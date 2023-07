Und weil Haakon nicht nur sich selber feiern möchte, sondern auch was zurückgeben will, veröffentlichte er zum Freudentag so private Fotos, wie man sie zuvor selten zu Gesicht bekommen hat. Auf einem Bild sieht man ihn sogar ganz verschmust mit Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit, die am 19. August 2023 ebenfalls ihren 50. Geburtstag feiern wird.