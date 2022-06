Kronprinz Haakon und Mette-Marit besuchen Gedenkstätte in Oslo

Gottesdienst am Sonntag ohne Kronprinz Haakon

Am Sonntag wohnte Mette-Marit zudem einem Gedenkgottesdienst in Oslo bei. In einem dunkelblauen Etuikleid betrat sie eine Kirche und zündete dort eine Kerze für die Anschlagsopfer an. Kronprinz Haakon blieb dem Gottesdienst aufgrund eines positiven Corona-Tests fern, wie das Königshaus in einer Mitteilung bekannt gab.