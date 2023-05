Wie lange muss Kronprinz Haakon auf den Thron warten?

Seit Montag ist König Harald von Norwegen aufgrund eines Infekts wieder im Krankenhaus. Wie der Hof am Mittwoch bekannt gab, bleibt er auch weiterhin in der Klinik und krankgeschrieben. In Verbindung mit dem Update über den 86-Jährigen hiess es, er befinde sich «auf dem Weg der Besserung». Während der Abwesenheit seines Vaters übernimmt wie gewohnt sein Sohn Kronprinz Haakon (49) die Regentenrolle. Ein Prozedere, das stark an das Vorgehen in Grossbritannien erinnert.