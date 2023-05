Darüber scheint man sich in Jordanien offenbar so sehr zu freuen, dass man nicht bis zum Hochzeitstag warten will, um zu feiern. Und so veranstaltete Königin Rania ein festliches Dinner für die Braut, um deren Aufnahme in die Königsfamilie zu zelebrieren. In einer fröhlichen Runde mit Rania, Prinzessin Salma, Ranias ältester Tochter Prinzessin Iman (26), selbstverständlich der baldigen Braut, Mitgliedern ihrer Familie und Frauen aus ganz Jordanien wurde gegessen, getanzt, gelacht und mit Henna gemalt. Im Madareb Bani Hashem des Königlichen Haschemitischen Hofes performten Künstlerinnen jordanische und saudische Lieder und sorgten so für Unterhaltung.