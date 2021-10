Kronprinzessin Amalia der Niederlande, 17, dürfte eine Frau heiraten, wenn sie das möchte. Denn wie Ministerpräsident Mark Rutte, 54, nun in einem Brief an das Parlament in Den Haag klarstellte, ist die gleichgeschlechtliche Ehe auch für die Königinnen und Könige der Niederlande erlaubt.