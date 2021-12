Kronprinzessin Mary: Corona im dänischen Königshaus

Kronprinzessin Mary von Dänemark, 49, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Auf Instagram bestätigte das Königshaus den Corona-Fall. Demnach ist die Frau von Kronprinz Frederik, 53, am Mittwoch, dem 15. Dezember 2021, positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Prinzessin befindet sich nun in Quarantäne auf Schloss Amalienburg in Kopenhagen.