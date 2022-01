So sagte sie etwa in Bezug auf ihre Hochzeit: «Ich habe zu dem Mann Ja gesagt, den ich liebte und immer noch liebe. Mit ihm will ich den Rest meines Liebens verbringen.» Sie habe aber auch Ja gesagt zu einem neuen Land und dazu, Kronprinzessin für die Däninnen und Dänen zu werden. «Es war ein grosser Tag für mich.» Ein Tag, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellte. Sie sei deshalb ihrem Mann und dem dänischen Königshaus dankbar, dass ihr die Zeit gegeben wurde, sich in ihrer neuen Rolle einzufinden.