Die Ehefrau des norwegischen Kronprinzen Haakon, der ebenfalls vor einem Monat seinen 50. Geburtstag feiern konnte, liess sich in einem sommerlichen Setting in einem strahlend gelben, bodenlangen Seidenkleid des Modelabels Erdem ablichten. Auf Instagram veröffentlichte das Magazin mehrere Aufnahmen, die Mette-Marit in diesem Outfit in der Shooting-Location, einem Garten, zeigen.