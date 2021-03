Kronprinzessin Victoria von Schweden, 43, und ihr Ehemann, Prinz Daniel, 47, haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das Paar wurde am 11. März positiv getestet, wie das schwedische Königshaus mitgeteilt hat. Nachdem Victoria an Erkältungssymptomen gelitten habe, hätten die beiden sich schon am Vortag in Isolation begeben.