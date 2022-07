Kronprinzessin Victoria darf endlich wieder Geburtstag feiern

Der 45. Geburtstag

Allerdings muss auch in diesem Jahr die Gratulation mit Umarmung und Geschenken vom Volk für Victoria ausfallen. In ihr 46. Lebensjahr startet sie aber trotzdem gemütlich, denn geplant ist, dass die Königsfamilie am Nachmittag auf Schloss Solliden ankommen und der König seine Tochter öffentlich beglückwünscht und eine Rede hält. Einen neuen Aspekt werden die diesjährigen Feierlichkeiten aber haben, denn Victoria wird mit Ehemann Prinz Daniel (48) und den Kindern Prinzessin Estelle (10) und Prinz Oscar (6) mit der Kutsche durch Borgholm zu einer Burgruine fahren, an der es am Abend noch eine kleine Feier zu Ehren der Kronprinzessin geben wird.