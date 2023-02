Kronprinzessin Victoria weint beim Gedanken an die Zukunft

In der Regel läuft es in den Königshäusern so – ebenso wie beim Papst –, dass das Erbe angetreten ist, wenn der Vorgänger oder die Vorgängerin gestorben ist. Im Normalfall ist das bei den Royals also der Vater oder die Mutter des Kronprinzen oder der Kronprinzessin. Nur selten danken die Monarchen ab – wie im Fall von Prinzessin Beatrix der Niederlande (85), oder werden ins Exil geschickt – wie im Fall von Alt-König Juan Carlos von Spanien (85). Die Krone ist ein Erbe, und wie bei jedem anderen Nachlass wird dieses erst angetreten, wenn der aktuelle Eigentümer stirbt.