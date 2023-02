Victoria und Daniel von Schweden bereisen Neuseeland

So hautnah kommt wohl nur selten jemand einer Prinzessin: Als Kronprinzessin Victoria (45) und ihr Mann Prinz Daniel (49) von Schweden auf ihrem Staatsbesuch in Neuseeland im Rahmen der Willkommenszeremonie im Wawhetu Maraeu Kulturzentrum in Wellington begrüsst werden, geschieht dies ganz traditionell mit dem «Hongi» als maorisches Begrüssungsritual. Herzlich drücken die Royals ihre Häupter gegen jene ihrer Gastgeber.