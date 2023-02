Nun scheinen die Kronprinzessin und ihr Ehemann sich ihre nächsten Schritte überlegen zu müssen. Geplant waren eigentlich 12 Termine in der Hauptstadt Wellington und in Hamilton, doch die Situation ist kritisch und auch das schwedische Königshaus soll laut «Adelswelt» verunsichert sein, wie es nun weitergeht. Der stellvertretende Informationsmanager Johan Tegel sagt gegenüber «Svensk Damtidning»: «Das neuseeländische Aussenministerium ist für das Programm zuständig. Unsere Botschaft in Canberra steht in Kontakt mit dem Aussenministerium, also werden wir einfach sehen, wie sich die Wetterlage entwickelt.» Es sieht also so aus, als müssten Daniel und Victoria vorerst in der australischen Hauptstadt abwarten und auf das Beste hoffen – vor allem für die Neuseeländerinnen und Neuseeländer.