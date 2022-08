Strahlefrau im Tarnanzug

Kronprinzessin Victoria begeistert in Militäruniform

Kronprinzessin Victoria ist in der Regel für jeden Anlass, den sie besucht, passend gekleidet. Da verwundert es nicht, dass sie sich auch für ihre kürzlich absolvierte Stippvisite in Göteborg entsprechend in Schale warf – allerdings in einem Outfit, in dem man sie bisher nur selten gesehen hat.