So nah stehen sich Kronprinzessin Victoria und Kronprinz Haakon

Kronprinz Haakon von Norwegen (49) war diese Woche in Afrika unterwegs, um in Kenia als UN-Botschafter Entwicklungsarbeit zu leisten. Doch der Royal wurde nicht von seiner Ehefrau Mette-Marit (49) begleitet, denn die leidet unter einer Lungenfibrose und musste aus gesundheitlichen Gründen in der Heimat bleiben. Stattdessen holte sich Haakon eine andere Dame als Unterstützung an seine Seite, die in Sachen nachhaltiger Entwicklungsarbeit für die UN so einiges an Erfahrung mitbringt: Kronprinzessin Victoria von Schweden (45).