Krönung von Charles III. in London: Festnahmen bei Protesten

Wird die Krönung von den Protesten überschattet?

Wie britische Medien berichten, wächst am Samstagvormittag die Zahl der Menschen, die an den Anti-Monarchie-Protesten im Zentrum Londons teilnehmen. Die Menge breche immer wieder in Sprechchöre wie «Not my King» und «Free Graham Smith» aus. Zudem wurde auch eine Reihe von «Just Stop Oil»-Demonstranten auf der Mall festgenommen.