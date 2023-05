«König Charles begegnet der Schweiz mit sehr viel Sympathie»

«Wo ich dann bin, ist noch offen – wahrscheinlich irgendwo in der Stadt, ganz in der Nähe», sagt Leitner dem «Blick», der den Botschafter an seinem Sitz in London besucht hat. Der Zürcher hatte die Gelegenheit, den König auch schon persönlich zu treffen. «Wir haben miteinander gesprochen, es war kein langer Austausch, es war Teil eines Empfangs», so Leitner.