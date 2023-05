Dieser König geht lässig seinen Weg

God save the King!» tönt es am Samstag in der Londoner Westminster Abbey aus vielen Mündern. Charles (74) wird acht Monate nach seiner Proklamation zum Regenten im September 2022 endlich zum neuen König Charles III. gekrönt. Nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., hält er in Zukunft die Zügel der Monarchie in den Händen. Der schrullige Alte, den manche lange Zeit in ihm gesehen haben, gilt vielen plötzlich als weiser Erneuerer. Nach sieben Jahrzehnten des Wartens hat der Monarch jetzt die Aufgabe seines Lebens – und kann dafür auf seine vielen Rollen und Facetten zurückgreifen.