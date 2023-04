Bricht Prinzessin Kate mit einer Tradition?

Dass bei der Krönungszeremonie von King Charles (74) am 6. Mai die Blicke vor allem auf den König gerichtet sind, liegt in der Natur der Sache. Und dass dieser an diesem feierlichen Anlass eine Krone tragen wird, versteht sich auch von selbst. Ebenfalls eine solche auf dem Kopf wird dann seine Gattin, Queen Consort Camilla (75), haben. Die wichtigste und historisch bedeutendste ist dabei die St. Edward's Crown. Wie es auf der Seite Königspalastes heisst, ist sie die «heiligste aller Kronen» und werde nur im Moment der Krönung selbst getragen.