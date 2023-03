Nichte von Prinzessin Diana hat geheiratet

Lady Amelia Spencer (30) und ihr langjähriger Partner Greg Mallett (33) haben auf der La Cotte Farm in der Nähe von Kapstadt den Bund fürs Leben geschlossen. In Südafrika zu heiraten, bedeute ihr «so viel», schwärmt die Nichte von Prinzessin Diana (1961-1997) im Gespräch mit dem «Hello!»-Magazin. Sie ergänzt: «Greg und ich sind hier in den letzten 14 Jahren zusammen aufgewachsen und hatten die glücklichsten Momente als Paar hier.» Jetzt sei der Ort «noch besonderer.»