Lady Louise erbt Prinz Philips Kutsche und Ponys

Dabei soll es sich um die Kutsche handeln, die auch an Prinz Philips Trauerfeier am vergangenen Samstag (17. April) zu sehen war. Der dunkelgrüne Pferdewagen war auf dem Gelände von Schloss Windsor aufgestellt, die Trauergemeinde schritt daran vorbei. Auf dem Kutschbock lagen besondere Andenken an Prinz Philip: eine Mütze, eine Peitsche und Handschuhe, die er während seiner Kutschfahrten getragen hatte. Daneben stand ausserdem ein rotes Behältnis, aus dem er seine Ponys Balmoral Nevis und Notlaw Storm mit Zuckerstücken gefüttert hatte.