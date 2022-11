Seitdem scheint eine Art kalter Krieg zwischen den Sussexes und den Royals zu herrschen. Harry wird am 10. Januar 2023 seine Memoiren veröffentlichen, in denen die königliche Familie nicht besonders gut wegkommen soll. Meghan spricht in ihrem Podcast «Archetypes» immer wieder davon, wie schlecht sie in Harrys Familie behandelt wurde. Die britische Presse verpasst keine Gelegenheit, die beiden schlecht zu reden und ehemaliges Personal hat sich auch schon des Öfteren negativ über die abtrünnigen Royals geäussert.