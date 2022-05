Lässt Charlène ihre Kinder in Monaco zurück?

Am Wochenende wurde die Freude der Fans über die Wiedervereinigung der Fürstenfamilie allerdings bis ins Mark erschüttert: Charlène soll nach Genf ziehen wollen. Das will die italienische Zeitung «Voici» herausgefunden haben. So soll die Fürstin von Albert rund 12 Millionen Franken Apanage erhalten und nach wie vor zu öffentlichen Terminen des Fürstenhauses erscheinen, ansonsten aber zurückgezogen in der Westschweiz wohnen. Ihre Zwillinge würden allerdings bei Albert in Monaco bleiben und ihre Mutter lediglich in den Schulferien besuchen können.