Fürstin Charlène hat ihr Lächeln nicht verloren

Am vergangenen Wochenende führte Fürstin Charlène von Monaco (44) ihren ersten öffentlichen Auftritt nach monatelangem Klinikaufenthalt in einer angeblich Schweizer Privatklinik durch. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Fürst Albert (64) und den Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 7) wohnte Charlène der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco bei. Von der Tribüne aus verfolgte die Fürstenfamilie das Spektakel, bei dem ausschliesslich elektrobetriebene Autos mitfahren und überreichte den Gewinnern des ersten, zweiten und dritten Platzes am Ende deren Siegertrophäen.