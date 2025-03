Lässt Kate als Lady in Red den König rot sehen?

Zum dritten Mal zeigt sich die Prinzessin im roten Mantelkleid ihrer Lieblingsdesignerin. Dass hinter diesem Auftritt mehr steckt als man denkt, darüber sprechen Flavia Schlittler, Royal-Expertin des Blick und der Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten, René Haenig. Ausserdem verraten sie, warum Charles mit seinem jüngsten Immobilienkauf Hochzeitsveranstalter sauer macht, zu welchen Songs der König abtanzt, wenn er sich unbeobachtet fühlt – und welche junge Gräfin mit Schampusflasche in der einen und gut gefülltem Glas in der anderen Hand in aller Öffentlichkeit feiert.