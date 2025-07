Wegen Zoff um Harvard-Universität

Legt sich Trump jetzt mit den belgischen Royals an?

Wegen Donald Trumps strengen Einreiseregeln zittern viele internationale Studierende um ihren Studienplatz und ihren Aufenthaltsstatus. So auch Prinzessin Elisabeth von Belgien, die derzeit in Harvard studiert. Legt sich Trump jetzt mit den belgischen Royals an?