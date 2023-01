Wer hat Lust auf das Lieblings-Dessert von König Charles?

Cranachan wird heute das ganze Jahr über serviert, in der Regel jedoch zu besonderen Anlässen. So zum Beispiel am Burns Supper, einem jährlichen Fest, das in Schottland zu Ehren des Dichters Robert Burns abgehalten wird. An diesem Tag, nämlich am 25. Januar, bereitet auch die königliche Küchencrew den Dessert zu – zur grossen Freude des Regent.