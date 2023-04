Das flüsterte Meghan Harry am NBA-Spiel zu

Mit diesen VIP-Gästen hätte wohl keiner gerechnet: Prinz Harry (38) und Ehefrau Herzogin Meghan (41) kamen am Montagabend überraschend zu einem Basketball-Match der L.A. Lakers in die Crypto.com-Arena in Los Angeles. Das Ehepaar zeigte sich entspannt und gut gelaunt, strahlte und scherzte miteinander. Doch als die beiden Turteltauben von der «Kiss Cam» aufgefordert wurden, einander zu knutschen, gab es für Harry einen Korb. Meghan winkt zwar in die Kamera und lacht, einen Schmatzer für ihren Mann gibt es dann aber doch nicht. Harry selbst kann sich mit einer Grimasse aus der Affäre retten.