Die Zuschauer bekamen an der Krönung von King Charles III. (74) eine Menge zu sehen – so viel, wie wohl noch nie an einer Krönungszeremonie zuvor. Im Vorfeld wurde gemunkelt, man würde am TV sogar die heilige Salbung des Königs durch einen durchsichtigen Baldachin mitverfolgen können. Für diesen Teil der Inthronisierung zog sich Charles dann aber hinter einen Sichtschutz zurück. Und auch die Mikrofone waren so eingestellt, dass man nicht hören konnte, worüber sich die Royals auf den Kirchenbänken und später auf dem Balkon des Buckingham Palast unterhielten.