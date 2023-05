Lippenleserin verrät, worüber die Royals geredet haben

Prinz Harry wirkte bei der Krönung nervös

Zu den vielen Gästen in der Westminster Abbey gehörte auch Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry (38). Um die Teilnahme des Skandalprinzen hatte es im Vorfeld eine Menge Aufsehen gegeben. Kein Wunder also, dass sein Gang in die Westminster Abbey ganz genau beäugt wurde. Wie ein weiterer Lippenleser gegenüber «Mirror» erklärte, soll er sich mit Worten wie «unglaublich» oder «schau dir das an» über die Krönung gefreut haben, während er sich mit den anderen Royals unterhielt.