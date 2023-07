Luxemburgische Royals treffen auf Robbie Williams

In der «LuxExpo» verfolgten Prinzessin Alexandra, Nicolas Bagory und Erbgrossherzog Guillaume mit weiteren Familienmitgliedern das Konzert des Entertainers von der Zuschauermenge aus. Die Instagram-Bilder zeigen etwa Prinzessin Alexandra mitten in der Menschenmenge, an einem Plastikbecher nippend. Die meisten Royals trinken am Anlass Bier statt Champagner und zeigen sich damit ganz schön volksnah.