Ist Prinz Harrys Verhalten heuchlerisch?

Diese brisante Behauptung aus dem Ende März erscheinenden Buch ist bereits jetzt bekannt: Königin Camilla soll einmal zu einer Freundin gesagt haben, dass Meghan Harry «einer Gehirnwäsche unterzogen» habe. Wenngleich Prinz Harry sich nun gegen die Anschuldigung gegen seine Frau wehrt, ist Bower ironischerweise nicht der Erste, der über das angespannte Verhältnis des Prinzen zu seiner Stiefmutter schreibt: Prinz Harry selbst enthüllte in seinem Buch «Reserve», wie er und sein Bruder William (43) ihren Vater Charles (77) einst «angefleht» hätten, Camilla nicht zu heiraten. Er bezeichnete sie zudem als «gefährlich» und behauptete, sie würde sensible Informationen weitergeben, um ihr Image aufzupolieren; sie habe ihn auf ihrem «persönlichen PR-Altar geopfert».