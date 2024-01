Frederik von Dänemark setzt Zeichen an Nichte Athena

Anlässlich des Thronwechsels in Dänemark am 14. Januar 2024 gab es auch in personeller Hinsicht eine Reihe von Veränderungen. Umso spannender wurde der 12. Geburtstag von Gräfin Athena am 24. Januar erwartet. Werden Frederik und sein Team seiner Nichte einen Platz auf dem Instagram-Feed des dänischen Königshauses geben? Die Antwort lautet bereits in den Morgenstunden des Ehrentages der Gräfin: Ja! «Ihre Exzellenz Gräfin Athena hat Geburtstag und wird heute 12 Jahre alt», heisst es in dem Geburtstags-Post, den das dänische Königshaus pünktlich absetzte. Die Glückwünsche an Frederiks Nichte, sie sind definitiv ein Friedens-Angebot von Seiten des Königs an seinen Bruder und dessen Familie. Und ein Zeichen, dass Athena auch zukünftig immer einen Platz in der Königsfamilie haben wird.