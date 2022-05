Madame Tussauds stellt die besten Queen-Kleider aus

Mega-Konzert für die Queen geplant

Queen Elizabeth feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum auf dem britischen Thron. Unter anderem stellt der Buckingham Palast am 4. Juni ein Mega-Konzert auf die Beine. Stars wie die Band Queen, Diana Ross (78), Alicia Keys (41) und viele weitere Musikgrössen sollen an dem Tag auftreten.