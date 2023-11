Madeleine feierte bereits mit Prinz Daniel Geburtstag

Prinz Daniel: Schwägerin Madeleine verpasst Geburtstagsfeier

Rund zwei Monate nach seinem runden Geburtstag am 15. September wird Prinz Daniel am Samstag seine grosse Geburtstagsparty im Stockholmer Königsschloss nachholen. An seinem eigentlichen Geburtstag hatte sich der Ehemann von Kronprinzessin Victoria (46) anlässlich des 50-jährigen Thronjubiläums von König Carl Gustaf (77) zurückgenommen, nun soll sein Ehrentag endlich gebührend gefeiert werden – allerdings ohne Schwägerin Madeleine.