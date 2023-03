Kronprinzessin Sofie Louise von Kelantan ist schwanger

Aber wer ist die Schwedin eigentlich? Und auch ihr Ehemann ist eher ein Unbekannter.

Sofie Louise Johansson wurde am 6. Juni 1986 in Linköping in Schweden geboren. Nach ihrem Schulabschluss reiste sie nach Grossbritannien, um dort eigentlich als Au-pair zu arbeiten. Wie «Gala» berichtet, studierte sie in England Englisch und Soziologie – und lernte ihren Ehemann kennen. Zunächst erhielt Sofie Louise den Titel «Che Puan», was gleichzusetzen ist mit «Lady». Im vergangenen August dann verlieh ihr Schwager, der aktuelle Sultan von Kelantan ihr den Titel «Che Puan Mahkota of Kelantan», was so viel bedeutet wie Kronprinzessin von Kelantan.