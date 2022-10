Zuvor war die Thronfolge so geregelt, dass nur männliche Nachkommen für den Posten als Monarch in Frage kommen. Der damals amtierende König Frederik (†72) und Königin Ingrid (†90) allerdings hatten drei Töchter – die älteste war die heutige Königin Margrethe. Dänemark galt schon damals als fortschrittliches Land und so wurde das Gesetz geändert, damit Margrethe in Zukunft Königin werden darf. Ohne diese Änderung wäre die Thronfolge auf den jüngeren Bruder des amtierenden Königs übergesprungen und als dessen Nachkomme wäre Ludwig von Rosenborg heute wohl Thronanwärter.