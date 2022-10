Die Königin, die Humor beweist

Jahre später appelliert sie an Zuwanderer, sich doch besser in die dänische Gesellschaft einzufügen. Dass ihre Monarchin Humor hat, erleben die Dänen auch in der Pandemie. Aus der Zeit kursiert ein Video, das die Königin zeigt, wie sie sich in Heimisolation die Zeit vertreibt: Aus Buntpapier bastelt sich die 80-Jährige eine Dackelmaske, setzt sie sich auf den Kopf und wackelt damit, als wäre sie selbst ein Hund. Apropos Vierbeiner: Seit den 1970er-Jahren ist Margrethes Faible für Dackel bekannt. 1993 ruft sie das Volk gar auf, ihr bei der Suche nach dem verschwundenen Zenobie zu helfen. Tagelang durchstreifen Hunderte Dänen die Wälder. Dackel Zenobie aber bleibt verschwunden, wohl Opfer eines Fuchses.