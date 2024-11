Marius Borg Høiby (27) machte in den letzten Wochen nicht nur Negativ-Schlagzeilen, sondern nun offenbar auch eine Ankündigung wahr: Wie das norwegische Magazin «Se og Hør» berichtet, befindet sich der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) in einer Entzugsklinik. Diese Massnahme wurde von seinem Anwalt Øivind Bratlien (44) bereits vor einigen Wochen angekündigt. Allerdings könne dies erst nach dem Abschluss der Untersuchungen seines Ausrasters am 4. August in einer Osloer Wohnung, geschehen, hiess es. Das scheint nun der Fall zu sein.