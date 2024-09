Marius Borg Høiby soll eine Morddrohung ausgesprochen haben

Laut dem norwegischen Rundfunk «NRK» gibt es noch mehr schlechte Neuigkeiten für das Königshaus: Die Anklage gegen Marius Borg Høiby wurde erweitert. So soll in dem Fall eine weitere Person den Status eines Opfers erhalten haben. Neben Gewalt, Vandalismus und Verstoss gegen die Fahndungspflicht soll Høiby neu auch eine weitere Straftat auf dem Kerbholz haben: mutmassliche Morddrohungen. Das bestätigte Polizeianwalt Andreas Kruszewski am Sonntag gegenüber der norwegischen Tageszeitung «Dagbladet»: «Ich kann bestätigen, dass es sich um Morddrohungen handelt.»