Markle-Familie gibt «brisantes» TV-Interview: Das erwartet Meghan

Das Interview wird am morgigen Sonntag (30. April) im australischen Fernsehen ausgestrahlt. Weniger als eine Woche später reist Prinz Harry am 6. Mai zur Krönung seines Vaters in seine ehemalige Heimat Grossbritannien. Herzogin Meghan bleibt mit den gemeinsamen Kindern in den Vereinigten Staaten, der Wahlheimat des Paares.