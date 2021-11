Märtha Louise hat ihrem Freund die Trennung vorgeschlagen

Spätestens in der Talkshow wurde sicht- und spürbar, wie eng die beiden sind. Doch das gefällt nicht allen. «Als Dunkelhäutiger in ihr Leben zu treten, als Schamane… Diese Idee mögen viele Menschen nicht», sagte Verrett. Ihn hätten viele Nachrichten erreicht von Menschen, «die uns nicht zusammen sehen wollen». Dass ihr Freund so angefeindet wurde und nach wie vor wird, brach Märtha Louise beinahe das Herz, wie Verrett erzählte. «Sie sagte mir: ‹Wenn du das nicht willst, trennen wir uns – es ist okay. Das ist das Leben eines Royals. Jeder, der in mein Leben, in das Leben meiner Familie tritt, erlebt das.›» Er habe in ihre Augen geschaut, sie habe geweint, fuhr er fort. «Und ich sagte: ‹Ich werde mit dir durchs Feuer gehen. Ich würde mit dir durchs Eis gehen. Ich würde durch alles mit dir gehen, weil unsere Liebe alles übersteht.›»