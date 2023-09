Märtha Louises Hochzeit wird alternativ und traditionell

Prinzessin Märtha Louise: Zwei Hochzeits-Fragen sind noch ungeklärt

Ebenso ist die Kleiderwahl des Paares – wie für Durek typisch – recht unkonventionell. Der Bräutigam in spe trägt ein Sakko in Rosa, dazu kombiniert er eine luxuriöse Brosche sowie eine auffällig funkelnde Halskette. Märtha stellt erneut ihren wunderschönen Verlobungsring zur Schau – und gibt womöglich einen Vorgeschmack auf ihr Brautkleid? Viele Frauen heiraten bei ihrer zweiten Eheschliessung nicht erneut in Weiss. Auf dem Kundgebungsfoto trägt die Prinzessin jedoch ein Kleid in der Farbe der Unschuld. Diese Tatsache könnte als versteckter Hinweis darauf verstanden werden, dass der unkonventionelle norwegische Royal auch am 31. August 2024 alles anders machen wird.