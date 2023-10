Märtha Louise von Norwegen: Adels-Expertin fordert – Ihr Schamane soll ein Royal werden

Die Autorin Tove Taalesen fordert in der norwegischen Zeitung «Nettavisen», dass Märtha und Durek nach der Hochzeit am 31. August 2024 beide als aktive Mitglieder des Königshauses arbeiten sollen. Als Grund gibt die Adels-Expertin an: «Wir müssen akzeptieren, dass die Mitglieder der königlichen Familie so unterschiedlich sind wie die meisten Menschen – mit Fehlern und Unzulänglichkeiten wie die meisten von uns.» Ein Königshaus, so Taalesen, solle ein Querschnitt der Gesellschaft sein – Durek und Märtha wären authentische Beispiele dafür. Ausserdem könnte der Palast mit diesem Schritt umgehen, dass die beiden weiter «ihren Lebensunterhalt in Reality-TV-Shows verdienen».