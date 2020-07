Die argentinische Hauptstadt, in der die niederländische Königin aufgewachsen ist und wo ihre Mutter noch immer lebt, ist besonders stark von der Ausbreitung des Virus betroffen. Zuletzt sind rund 95 Prozent aller neuen Corona-Fälle in Buenos Aires verzeichnet worden, berichtet «Neues Deutschland». Insgesamt haben sich national bereits mehr als 126'000 Menschen mit dem Virus angesteckt – und das trotz frühzeitig getroffener Massnahmen. Wie die «Berliner Zeitung» berichtet, wurden am 18. Juli nach rund 120 Tagen mit strikter Ausgangssperre erste Lockerungen eingeführt. Kleine Geschäfte könnten seitdem wieder öffnen, Sport im Freien ist am frühen Morgen und späten Abend wieder erlaubt.