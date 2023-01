Máxima und Amalia strahlen in floralen Sommerkleidern

Kaum in der Karibik angekommen, schon verzaubern Königin Máxima der Niederlande (51) und Tochter Kronprinzessin Amalia (19) mit ihren stylischen Outfits. Am Wochenende sind die beiden gemeinsam mit König Willem-Alexander (55) in Bonaire gelandet. Schon am Flughafen sorgten die Looks des Mutter-Tochter-Duos für Begeisterung.