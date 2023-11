Meghan hat genug von den Royals

«Sie will damit nichts zu tun haben»

So will es nun auch Meghan handhaben. Laut Scobie habe sie das Drama hinter sich gelassen, fokussiere sich voll und ganz auf ihre Familie in Montecito und kommende berufliche Aufgaben. «Ganz früh im Buchschreib-Prozess sagten einige dieser Meghan-Quellen, auf die ich mich in den früheren Jahren stützte: Weisst du was? Sie will damit nichts zu tun haben», sagt Scobie gegenüber dem Magazin «People».