Meghan haut Kritiker in die Pfanne

Meghan kann auch barfuss in Billighose

Nun kocht sich Meghan frei und haut Kritiker in die Pfanne. Mit Spaghetti, Zitronentorte und Gemüseplatte. Ihr bester Freund, Make-up-Artist Daniel Martin (51), ist fasziniert und sagt in einer kalifornischen Nobelküche, die Meghan nur für die Netflix-Show gemietet hat: «Warum präsentiert niemand Erbsen auf diese Art wie du?». Der Spannungsbogen ist erreicht, als sich Martin beim Schneiden einer Tomate am Finger verletzt. Meghan versorgt ihn mit einem grünen Pflaster und er kommentiert, wie cool die Farbe sei. Wie grossartig harmlos ist das denn. Die Herzogin zeigt eine Seite von sich, die sie lebte, bevor der Prinz in ihr Leben kam. Da betrieb sie den Lifestyle-Blog «The Tig». Schon da bestand ihre harmlose Welt aus Food, Mode und Reisen. In ihrer neuen Serie möchte sie primär Gastgeberin sein. Und verrät nebenbei, dass ihre Kinder Archie (5) und Lilibet (3) Spiegeleier lieben. Dass es Meghan auch barfuss und unkompliziert in Jeanshemd und weisser Hose von Zara gibt, ist so unaufgeregt wie ein Konfibrötli. In Zeiten wie diesen ist das herrlich.