Zwar sendete der neue König durchaus versöhnliche Signale. König Charles III. (74) erwähnte das Paar in seiner Antrittsrede, lud sie zur Krönung am 6. Mai 2023 ein und stiess auf Archie an, der genau an dem grossen Tag vier Jahre alt wurde. Doch Meghan, die am 19. September 2022 noch zur Trauerfeier für Queen Elizabeth II. (1926-2022) gekommen war, blieb mit den Kindern in der neuen Heimat Montecito. Wann sie und Harry jemals wieder gemeinsam nach Grossbritannien reisen werden, steht in den Sternen. Im Juni liessen sie ihre letzten Sachen aus dem Frogmore Cottage räumen und gaben die Schlüssel ab. Damit haben sie ihre Zelte drei Jahre nach dem sogenannten Megxit endgültig in Grossbritannien abgebrochen.