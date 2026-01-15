Meghan ist dank ihrer Konfi Multimillionärin

Innerhalb weniger Stunden ausverkauft

Nach Abzug von Produktions- und Vertriebskosten ist der tatsächliche Gewinn nicht bekannt. Für dieses Jahr sollen jedoch Expansionspläne angedacht sein. Laut dem Website-Glitch waren noch rund 137'465 Gläser vorrätig. Auch Honig und Kerzen gehören zu den weiteren Produkten von «As Ever». Von der enormen Nachfrage nach ihrer Geschenkbox war Meghan laut Medienberichten überrascht, wie sie sagte: «Wir dachten, das würde für ein paar Wochen reichen, doch innerhalb von Stunden war alles ausverkauft.»