Meghan ist dank ihrer Konfi Multimillionärin

Zufall oder Taktik – wohl beides. Vor sechs Jahren, am 8. Januar 2020, gaben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ihren Rücktritt als arbeitende Royals bekannt. In die royale Geschichte ging ihr Entscheid als Megxit ein. Seitdem schreibt das Ehepaar seine eigene Geschichte. Mit Tops und Flops. Er mit seiner Skandalbiografie «Spare» gemeinsam mit der Netflix-Skandaldoku «Harry & Meghan». Als Flop verbuchen müssen sie ihren Podcast «Archetypes», den niemand interessierte, und Harry seine Polo-Doku.
Nun überraschen geleakte Zahlen zu Lagerbeständen auf ihrer Website – oder auch nur ein technischer Fehler – und zeigen, wie wirtschaftlich erfolgreich die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle mit ihrer Onlineseite «As Ever» sein soll. Ihr Verkaufsschlager ist die «Signature Fruit Spread»-Geschenkbox mit einer fruchtigen Konfi aus Himbeeren, Erdbeeren und Aprikosen. Gemäss Hochrechnung auf Basis der Lager- und Preisangaben soll Meghan eine Million Gläser produziert haben und mit deren Verkauf einen Brutto-Umsatz von rund 36 Millionen US-Dollar erzielt haben, was etwa 29 Millionen Franken entspricht, wie die «Times» berichtet.
Innerhalb weniger Stunden ausverkauft
Nach Abzug von Produktions- und Vertriebskosten ist der tatsächliche Gewinn nicht bekannt. Für dieses Jahr sollen jedoch Expansionspläne angedacht sein. Laut dem Website-Glitch waren noch rund 137'465 Gläser vorrätig. Auch Honig und Kerzen gehören zu den weiteren Produkten von «As Ever». Von der enormen Nachfrage nach ihrer Geschenkbox war Meghan laut Medienberichten überrascht, wie sie sagte: «Wir dachten, das würde für ein paar Wochen reichen, doch innerhalb von Stunden war alles ausverkauft.»
Wer von der Schweiz aus schon versucht hat, bei ihr zu bestellen, merkt eines: Kaum lanciert sie auf ihrer Onlineseite ein neues Produkt, ist es anscheinend innerhalb weniger Sekunden ausverkauft. Ihre weiteren Verkaufsschlager, ein Sauvignon blanc und ein Napa Valley Rosé, gehörten ebenso zu den beliebtesten Produkten. Meghans Wein wird Stand jetzt nicht in die Schweiz geliefert.
Am 9. Januar wird Prinzessin Kate 44
Als Unternehmerin ist die Herzogin erfolgreich, mit dem Briten-Prinzen und den gemeinsamen Kindern Archie (6) und Lilibet (4) lebt sie im kalifornischen Nobelort Montecito. Was bei Harry und Meghan zur grossen Herausforderung wird, ist die Versöhnung mit der Königsfamilie. Nach all den Vorwürfen der beiden gegen Mitglieder der Royals, auch direkt gegen König Charles III. (77), ist das Verhältnis zerrüttet.
Da wirkt auch die technische Zahlenpanne von Meghans Business-Website nicht ganz zufällig. Seit Jahren nutzen sie und Harry Daten, die für die royale Familie wichtig sind, für eigene Schlagzeilen. Auch jetzt, einen Tag vor dem 44. Geburtstag von Prinzessin Kate am 9. Januar. Diesen soll sie im Kreise ihrer Familie und im Beisein ihres Schwiegervaters, des Königs, feiern.